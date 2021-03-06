早在開季之初，活塞孖寶Derrick Rose和Blake Griffin轉會消息已不絕於耳，隨後Derrick Rose加盟紐約人，與Tom Thibodeau重聚，格芬卻傳了又傳，始終未有新消息。主要原因是他餘下逾7,500萬美元的兩年合約，實在難有買家，所以各隊都等活塞與其買斷，再作打算。

在買斷合約後，班主Tom Gores公開表示對他的謝意，因為這支老牌勁旅，近11年只曾兩次打入季後賽，對上一次是2018-19球季，正是靠格芬的奮戰，才能有此機會，本已傷患滿身的他，也在對公鹿的比賽幾乎是單腳上陣，雖難以改變居勢，仍以0:4出局，但完全展現了汽車城傳統的強橫和絕不低頭，贏得球隊上下及球迷的尊敬。

今次能和平分手，多得雙方都能認清現實：活塞想盡快出清格芬，以騰出位置及薪金去補強；格芬則希望在自己尚有作戰能力前，找到強隊加盟。雙方幾經會面下，格芬一方同意少收1,330萬美元，即是他本來兩年7,576萬的合約，會變成6,246萬美元，活塞也藉此在今季騰出了430萬薪金，來季則會省下870萬。由於活塞志不在今季，所以寧願在下季騰出更多，以在自由身市場碰碰運氣。

數當今球隊的聲勢，自然以網隊為首，但他們內線防守問題未完全解決，Nicolas Claxton始終太嫩，DeAndre Jordan又退化，所以每逢有長人交易的消息傳出，網隊和湖人都會榜上有名。加上近期Kevin Durant養傷，萬能老倌Jeff Green又受肩傷困擾，於是Joe Harris和Bruce Brown也不時要充當4號位；進攻時當然沒有問題，但防守就很吃虧。

本身已有KD、James Harden和Kyrie Irving，若再加上格芬這位6屆明星球員，那這四星連珠陣看上去的確恐怖，不過今個月就滿32歲的格芬，已完全不是明星球員的級數，我也很懷疑，他能否跟得上網隊的速度，尤其是小球陣要扛內線，更加辛苦，因為近年他連搶防守籃板都不太有威力（對上兩季的防守籃板只能佔上17%）。而且網隊的防守傾向無限換防，只要對手挑格芬來擋，換防後就如不設防，令網隊本身已不強的防守，更多了一個漏洞。

如以進攻層面去看，他在進攻時可成為極稱職的Stretch 4，而且本身有不錯的傳球視野，容易融入Steve Nash的體系，加上DAJ和Jeff Green都曾在快艇合作，這些都是優勢。最重要是來到網隊，他將成為「四弟」，壓力大減，無論是名義上的正選，或是在後備出發，帶領第二梯隊，以他的經驗和實力，都綽綽有餘。

除了網隊，其他幾支熱門是否真的需要格芬？湖人需要是個能保護籃框的長人，也要不時協防，所以他們最想要的會是Andre Drummond和JaVale McGee，格芬對他們來說根本不合用。熱火的區域聯防，其實很適合退化的格芬，Bam Adebayo也可以幫忙補位，最重要是熱火的進攻體系一直需要可以傳球的長人，Bam仔當然稱職，但當他休息時，格芬就會是極適合的替補。

同樣地，拓荒者也需要一個出色的傳導長人，可以幫忙控球，令Damian Lillard和即將復出的C.J.McCollum專心搶分，不過熱火和拓荒者的奪標行情肯定不及網隊，所以格芬還是以網隊為首選。

文：仙道彬

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