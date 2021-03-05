今季在總經理韋化（Troy Weaver）帶領下的活塞正進行全面的改建，球隊希望給予更多機會予年輕球員，據ESPN報道，曾6度入選NBA全明星陣容的球星比歷克格芬（Blake Griffin），已經與活塞達成買斷協議，後者現時可以非限制自由身球員轉投他隊。

現年31歲的格芬最後一次為活塞上陣已經是上月12日的事情，他與活塞的合約本在2022年到期，今季這位活塞前鋒的年薪高達3,660萬美元（約2.8億港元），而下季的年薪更會高達3,900萬美元，這個高薪對於活塞而言是一個大問題，因此球隊決定提早止血買斷他的合約。ESPN引述消息人士指，31歲的格芬依然吸引了大多數的NBA季後賽競爭球隊興趣，有指網隊、勇士、拓荒者以及熱火也是競爭者之一。

今季場均攻入12.3分的格芬，創下了職業得分的新低，由於近年一直受到傷患問題的影響，同時亦改變了格芬以往的打法。

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