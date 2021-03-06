皇家馬德里被爆聘請「大哨」朗拿度出任球會大使，對方每年收球會100萬歐元（約930萬港元），卻從來沒有簽訂過一份正式的合約，這樣的舉動有逃稅之嫌。

爆出這宗消息的，正是經常揭露足球界醜聞的足球解密網站。他們指皇馬在2016年聘請朗拿度及羅拔圖卡路士兩位巴西名將擔任宣傳大使，加上現執教皇馬B隊的傳奇隊長魯爾也回球會從事管理業務，3人的酬勞是每年可獲100萬歐元，但大哨當時並沒有與球會簽下一份正式合同。

足球解密有理由相信皇馬與大哨這要的枱底交易，很明顯是為避稅，球會不需要將這些支出申報上稅務機關，也方便大哨不用在巴西當地交稅。不過，大哨在18年就辭去皇馬大使的職務，購下華拉度列51%的股份成為該隊主席。

不過，作為皇馬喉舌的西班牙《馬卡報》就斥消息不屬實，稱雙方當時已簽下正式合約，但球會也沒有公開任何細節作澄清，且看西班牙稅務局會否就此進行調查。

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