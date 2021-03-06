今周英超及西甲均有矚目打吡大戰，其中西甲周日上演馬德里打吡，由馬德里體育會迎戰皇家馬德里，「西甲專家」鄭兆聰認為，「一哥」馬體會在積分榜有相當優勢，踢法更見保守，而皇馬主力前鋒賓施馬上陣成疑，推介入球「細」。

聰仔上周命中西維爾對巴塞隆拿入球細，今周再向「細」埋手，他覺得馬體會上輪聯賽擊敗維拉利爾止跌，目前領先巴塞及皇馬五分，且少踢一場，優勢確實甚為明顯，教練施蒙尼當然明白，和局對球隊來說不會是一個差的賽果，而且球隊防守力極佳，開季至今只失16球。皇馬周中續缺主力前鋒賓施馬及夏薩特，結果苦戰和皇蘇1:1，搶回一分，論表現確實不似預期，賓施馬雖已復操，但上陣機會不太樂觀，攻力大打折扣下，也難望多取入球。

英超周日進行曼市打吡兼榜首大戰，由曼城主場鬥曼聯；「丘仔」丘建威覺得曼城近況當然銳不可當，各項賽事豪取21連勝，信心士氣處於頂點。不過紅魔鬼往往被外界看低一線，更有利他們發揮，上半場至少也能夠保持和局，再等待下半場的一個機會以反擊取得入球，所以推介「半和」。

英冠專家譚拔士周六則推介班士利主W；挾六連勝強勢，班士利主場鬥伯明翰，力求全取三分，向爭取升班附加賽資格的目標進軍；伯明翰雖然作客戰績則不差，只是面對氣勢及決心俱備的班士利，未必可延續不敗走勢。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六（待定）班士利勝

鄭兆聰 星期日30馬德里體育會細[2.5](1.63)

丘建威 星期日33曼城半和(2.37)

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