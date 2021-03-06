志切爭標的理文周日3時在將軍澳運動場上演的港超聯，在尼迪利掛靴離隊後，料將以金承龍掛帥攻愉園，力爭連捷。

理文上場聯賽以5:1大破「升班馬」晉峰，打開今季聯賽勝門，目前亦以三戰勝和負各一得四分，排名聯賽榜第四位，為追近前列的爭標主要對手東方龍獅及傑志此戰不容有失。

該隊老將前鋒尼迪利上場賽後退役，預計尼迪利的位置將由季中加盟的前南韓小國腳前鋒金承龍頂替，配合竄擾力甚強的巴西快翼鋒基華尼頓，足以威脅愉園防線。理文主教練陳曉明表示上場勝仗，對球隊非常重要，球員表現出的心態及鬥志令人滿意。

愉園上一場聯賽以1:1賽和榜首東方，聯賽三戰三和排第六位，連同菁英盃已六場不敗，不過，巴西外援中場米基爾於上仗勇戰受傷，昨未能隨隊操練，料將缺陣，可幸中場查理史葛復賽保水準。隊長盧斯安奴指球隊開季能賽和傑志及東方等前列隊，證明球隊有力挑戰前四，球隊隊會為此目標努力。

港超聯周日賽程

3:00pm：理文[5] vs 愉園[7]

場地：將軍澳運動場

票價：$80及$30(長者及學生票)

註：[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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