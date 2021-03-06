今季狀態大勇的艾比迪（Joel Embiid）與高拔（Rudy Gobert），日前在76人對爵士的東西岸一哥大戰鬥得難分難解，兩人在今屆明星賽將會再度碰頭，肯定又會掀起另一番惡鬥。

今季成功擺脫傷患困擾，並打出MVP級表現的艾比迪，在上周三之戰於兩屆NBA最佳防守球員（DPOY）高拔看管下，全場27投14中取得40分及搶下19個籃板球，並有3次助攻、2次封截及1次偷球，率領76人戰至加時後以131:123勝出。艾比迪賽後直言，能跟高拔交手令他充滿戰意：「我今年的其中一個目標，是要成為DPOY。高拔是位很厲害的球員，他對球隊作出的貢獻，遠大於數據所顯示，每次跟這種球員交手，我都會特別起勁。我要在進攻上主宰比賽，但同時更看重防守。這就是我在開季時，為自己定下的目標。」

艾比迪將會以正選姿態，代表Team Durant出戰明星賽，而高拔則會是Team LeBron的後備，儘管兩人直接對陣的時間未必會很多，但雙方一旦碰頭，肯定會有火花。事實上，76人對爵士之戰已充滿火藥味，高拔與隊友米曹（Donovan Mitchell）更因為批評球證，分別被罰款2萬及2.5萬美元。米曹在該仗加時最後1分鐘內2度被判技術犯規，於完場前30.8秒被逐，離開球場時推倒場邊的水機發洩怒氣，賽後他又爆粗形容球證的執法荒謬。 至於高拔亦加入批評球證行列，指爵士球員受到針對，最終兩人齊齊被罰。

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