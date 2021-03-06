因應疫情的關係，不少家人都被迫分隔兩地，甚至在重要時刻無法陪伴在摰親身邊。就好像狼隊中場魯賓尼維斯，其懷孕的太太Debora因希望孩子回到家鄉出生，隻身返回葡萄牙。結果魯賓尼維斯要在比賽後，乘坐隊巴時靠FaceTime見證孩子出生。

早在今年一月，魯賓尼維斯知道太太想要回鄉分娩，但作為副隊長的他，因比賽及球隊的傷患問題無法分身，只好讓太太自己回到葡萄牙，卻沒預料葡萄牙於該月下旬宣佈因變種病毒出現，暫停來自英國及巴西的航機入境，令他無法前往當地。太太分娩當日，魯賓尼維斯效力的狼隊在英超以0:1不敵水晶宮，但他的心早已不在球賽上，他留在後備席，以防太太隨後分娩。結果在他乘坐隊巴時太太就開始生產，他要靠視對通話FaceTime來見證其第三位孩子Mateo出生，小寶寶亦平安來到世上。

魯賓尼維斯說：「我們預料他會在那天出生，所以已有心理準備比賽後太太隨時生得。疫情真的是很壞的事，我不能夠前往葡萄牙，但我卻不能做些甚麼。我嘗試出發，但根本沒有航班，即使去到當地，我也要隔離兩周，但我們周中就有比賽，隊內又很多傷兵，要我缺陣三四場賽事，不是太好。」惟至今魯賓亦未能親手抱一抱他5周大的兒子，每天回家後只能跟太太FaceTime，幸好他知道兒子健康安好，就已經心滿意足。

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