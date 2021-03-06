周五上演的德甲護級大戰，今季四度換帥的榜尾球隊史浩克04，在新任教練加拿莫斯首度督帥下於主場與尾二的緬恩斯悶和0:0，成功護級希望越見渺茫。

史浩克日前辭退了教練哥斯，加拿莫斯周二成為該隊今季第五位主帥，周五是首度領軍出賽。今仗，史浩克04中場夏列特在熱身時受傷而臨時缺陣，球隊在進攻方面未有太大作為，梅斯達菲在18分鐘的角球攻勢中頭槌攻門亦被緬恩斯門將辛特拿以腳擋出，錯失入球良機。

緬恩斯的第一個機會是李安度巴列奴在37分鐘於禁區內射失，該隊之後控制戰局，惟上半場末段數次攻門都未能得手。全場19射2中龍的緬恩斯的最佳機會於完場前8分鐘出現，但20歲前鋒莊拿芬貝卡特的射門被費特歷朗奴救出，最終與全場2射2中龍的史浩克互交白卷。

今季在聯賽只贏過一場的史浩克04，與緬恩斯悶和0:0後已九輪不勝，目前24戰僅得10分，緬恩斯以18分微升一級至第16位，多賽兩場下與尾二的比勒費爾德同分，後者將於下周日迎擊哈化柏林。

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