曾奪兩個大滿貫冠軍的白羅斯好手艾莎倫嘉因背傷影響，周五退出了卡塔爾網球公開賽女單4強，梅古露莎得以不戰而勝晉身決賽，周六將與直落兩盤淘汰美國比古拉的4號種籽姬維杜娃在決賽對壘。

8號種籽艾莎倫嘉是受到8強淘汰施維杜蓮娜之役已遇到的背部問題影響而退出對梅古露莎的4強賽，她在聲明中表示「不幸地，我在昨日比賽感受到的背痛仍未減退得足以令我去比賽，我為本周回到多哈而高興，我要感謝這個賽事以及在這個充滿挑戰的時期中，為我們組織這個出色的活動並令它得以舉行的所有人。」艾莎倫嘉感謝賽會發出外卡讓她參與本周的比賽，又謂「我期待明年再次回到多哈。」

至於捷克的姬維杜娃在另一場4強賽，是以6:4和6:4直落擊敗外圍賽晉級球手、上月打入了澳洲公開賽8強的美國球手比古拉而打入決賽，其中，姬維杜娃第二盤是在落後2:4之下連贏四局而勝出。姬維杜娃說︰「比古拉是底線非常穩健的球員，我們亦可以見到她能打一些窩利球，所以這場比賽是十分難打。」

周六將是姬維杜娃自去年的卡塔爾公開賽首次打決賽，去年她在不敵莎芭蘭卡而屈居亞軍，是次對西班牙的梅古露莎則是2018年決賽重演，當時姬維杜娃以盤數2:1擊敗梅古露莎封后。

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