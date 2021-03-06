NBA周五宣佈，爵士控球後衞干尼（Mike Conley）將會取代早前扭傷了左膝的太陽後衞D卜克（Devin Booker），出戰本年度明星賽，而這亦他出道14季以來，第一戰入選明星賽陣容。除此之外，這位33歲老將亦會代替D卜克參加三分大賽。

干尼開季至今為爵士上陣29仗，平均每場得16.1分、5.7次助攻及3.5個籃板球，三分球命中率達42.2%。儘管數據並不亮麗，但干尼組織戰術的能力出眾，令他被視為聯盟內最被低估的球員之一。

爵士目前以27勝9負成為全NBA戰績最佳的球隊，干尼的隊友米曹（Donovan Mitchell）與高拔（Rudy Gobert），亦有入選出戰今屆明星賽，但他們日前在隊長挑選球員環節雙雙淪為「籮底橙」，在最後兩才被揀走。作為Team LeBron隊長的湖人球星勒邦占士（LeBron James）更揚言，爵士並不是受歡迎的球隊，甚至連打電子遊戲時都不會選用該隊，NBA總裁阿當施華（Adam Silver）今次揀了干尼頂上出戰明星賽，總算是為他們出了一口氣。恰巧的是，這個西岸後備席位原為湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）所有，但他因為腳傷要由 D卜克代替，豈料出賽機會輾轉落在干尼手上。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！