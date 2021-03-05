最近8輪聯賽輸了其中7場的修咸頓，雖然現時仍排在聯賽榜第14位，惟球隊距離降班區只得7分距離。加上近期戰績不佳，令到修頓一眾球員都備受壓力，不過由於疫情關係，球員又無法向心理專家求助，但領隊哈辛赫圖就透露，其實一眾修頓球員都正在靠自己妻子作為心理專家，去克服降班的擔憂。

周六修咸頓將會作客挑戰包尾的錫菲聯，假如再次失分的話，修頓的護級壓力又會再增大。不過哈辛赫圖就未有擔心球員的心理健康：「由於我們不允許與其他人見面的關係，所以我認為球員最好的心理專家，就是他們在家的妻子。現時疫情期間我們很難邀請到心理專家，雖然透過Zoom的視像會議，我可以嘗試做心理專家的角色。」

哈辛赫圖續指會為球員提供任何一切方法，去為他們分擔壓力：「當球員需要與別人交談時，他可以來找我的助教，隊醫也可以做到這個角色，我們都可以為球員送上一個擁抱。不過我們現時無法贏得比賽，這不是一個好情況，如果我們沒有努力去做到正確的比賽計劃，就無法扭轉現況。」

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