貴為上季英超冠軍的利物浦，今季戰績大幅倒退，除了後防因為傷兵問題嚴重而令失球數字急升外，前線的入球效率亦大不如前。數據顯示，紅軍在開季頭27輪聯賽共有406次攻門，僅次於榜首的曼城，但入球轉化率卻只有11.6%，在英超只排第10。若紅軍要爭入前四，領隊高普就必須盡想想辦法，提前一眾射手的把握能力。

根據Opta數據顯示，近幾年一直以強大進攻火力，令對手聞風喪膽的利物浦，在頭27輪聯賽共錄得406次射門，平均每場有多達15次攻門機會，在20隊中排名第2，僅次於錄得418次射門、均場15.5次的曼城（表1）。不過，這406次射門只為紅軍帶來了47個入球，轉化率只有11.6%，在各隊中只排第10位。相比之下，愛華頓雖然只有252次攻門，但卻以15.5%的入球轉化率傲視英超（表2），難怪拖肥目前的聯賽排名，竟然會比紅軍更高。

數據顯示，利物浦上季封王時，場均錄得15.6次射門，入球轉化率則為14.4%，較今季高接近3個百分點。除此之外，紅軍在多方面的表現均有倒退跡象，當中場均鏟截次數由上季的14.5次減至13.1次，爭搶的成功率亦由50.6%跌至47.8%（表3）。不過，在後防傷兵潮不絕的情況下，截擊力極強的防守中場法賓奴泰華利斯，預料在今季餘下時間也要繼續串演中堅，利物浦要保住聯賽前四的難度，實在相當之高。

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