兩支近況平平的澳職球隊周六交手，由布里斯班獅吼主場對FC悉尼；悉尼上仗不敵FC麥克阿瑟，錄得兩連敗，但主因是中場保羅列治領紅，全場並不乏具威脅埋門，獅吼四場不勝，前鋒史葛麥當奴缺陣嚴重影響攻力，比較之下，平手盤以悉尼較為可取。（球賽編號：星期六12；無綫85台今日2:05pm直播）

FC悉尼上仗於悉尼打吡戰中，早段已踢少一人，終以0:1見負，但其實球隊全場有甚多威脅埋門，只是一眾球員未能把握。聯賽錄得兩連敗下，對這支上屆僅輸五場的雙料冠軍絕對是警號。悉尼今仗仍有連高域、鮑祖漢等中場主力在陣，組織力不成問題。球隊今季作客戰績不俗，3戰取2勝1負，今仗平手盤絕對值博。獅吼曾經四連勝，但「虛火」過後近況轉差，上仗作客珀斯光輝慘敗1:3，已四場不勝。前鋒史葛麥當奴仍因傷缺陣，從廣島三箭新加盟的工藤壯人，上仗未有列陣，比賽狀態成疑，而其餘前鋒級數一般，球隊攻力疲弱近4仗只入1球，縱有主場之利也不值支持。

同日尾場上演墨爾本打吡，由墨爾本勝利主場鬥墨爾本城；勝利前鋒基斯泰迪近期連番建功，兩連勝的墨城亦有占美麥卡倫，雙方鬥攻下，入球「大」穩陣。（球賽編號：星期六19；無綫myTV Super901台今日4:10pm直播）

文：牽牛