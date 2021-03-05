今屆東京殘奧將於今年8月24日開幕，截至去年七月，港隊暫於五個項目獲17張入場券，硬地滾球為最大戶，共佔七席，由於疫情打亂入圍期限，港隊於羽毛球、輪椅劍擊、田徑等項目將有機會奪更多席位，其中輪椅劍擊好手余翠怡勢五戰殘奧，力圖刷新個人七金紀錄。

自90年代起，每屆殘奧港隊均有廿多人出賽，上屆里約殘奧港隊24人出賽奪金、銀、銅各兩塊。今屆殘奧港隊暫獲17張東京殘奧入場券，除馬術隊三人，硬地滾球隊去年於亞洲及大洋洲錦標賽表現出色，共得七席，上屆有鄧韋樂奪金的游泳隊則有四人入圍，至於乒乓球及射箭分別有兩席及一席。疫情下世界體壇停擺，部分項目入圍周期尚未完結，港隊於田徑、賽艇、輪椅劍擊等項目仍保入圍希望，輪椅羽毛球世界二哥陳浩源亦幾近肯定可首度亮相殘奧。

歷來港隊共得126面殘奧獎牌，數突出運動員，非余翠怡莫屬，她04年首度參賽，一鳴驚人連得四金，累計四屆成績，她共獲七金三銀一銅，成績斐人，36歲的她現時仍然活躍體壇，去年年初贏得女子花劍世錦賽冠軍，寶刀未老，其世界排名積分亦已達殘奧入圍門檻，今年夏天可望於東京再登殘奧頒獎台。

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