過去兩屆殘奧香港馬術隊獨謝佩婷一人出賽，眼見其他隊伍人多勢眾，有講有笑，謝佩婷直言羨慕，不過今屆港隊三人並肩躋身殘奧，港隊首次組隊參加團體賽，謝佩婷再非孤身上陣，終於圓夢。

謝佩婷14歲被發掘加入港隊，12年她即摘下倫敦殘奧入場券，以15歲之齡成該項目歷年最年輕參賽選手，初生之犢入大觀園，當年比賽畫面她至今歷歷在目，「當時係完全唔知奧運點運作，對手水平又唔知，所以當時我係超級緊張，英國觀眾好守紀律，落到場係一粒聲都聽唔到，搞到我同教練又緊張，連隻馬都好緊張，因為人聲又冇，馬聲都冇。」她指16年里約殘奧氣氛截然不同，觀眾熱情嘈吵，其表現亦受影響。謝佩婷的殘奧排名積分排亞洲第二，順利三度征奧，今次更有好友曾靝賜和鐘美娟結伴組隊出賽，謝佩婷指有如夢想成真，「我好想有一隊同我一齊去，呢個夢想我想咗好多年，因為我見到殘奧其他朋友可以一隊十幾人一齊去，嘻嘻哈哈幾開心。」謝佩婷似識途老馬，曾靝賜則初戰殘奧，其排名積分排亞洲第四，本未能入奧，但受惠排第一的新加坡騎手以團體賽資格入圍，他得以摘下亞洲區最後一席，他表示得知獲參賽資格時心情愕然，「我心諗點解會攞到嘅，努力咗咁多年，呢份係畀我最好嘅禮物。」問他對東京殘奧有何期待，曾靝賜靜想片刻，在旁的謝佩婷與他老友鬼鬼，連番細說「食壽司、食壽司呀」，曾靝賜頓一頓笑道，「我好想去體驗一下究竟踏足賽場嘅時候，成個環境會係點呢。」

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！