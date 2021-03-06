F1賽會落實，本年度葡萄牙站賽事將會於5月2日舉行，成為今季23個賽站中的其中一站，主辦單位將於未來數周之內，決定是否開於讓觀眾入場。

上季F1受到武漢肺炎疫情影響，有多站比賽要取消，葡萄牙站獲邀頂上，自1996年後再次主辦F1賽事，並由平治車手咸姆頓奪冠。由於武肺疫情仍然嚴重，而葡萄牙屬於被英國列入了「紅色名單」的高風險地區，所以各車手及車隊人員戰罷葡萄牙站之後，不會即時返回英國，而是會直接到巴塞隆拿備戰在5月9日進行的西班牙。完成這一站賽事後，部份車手會留在西班牙數天，待10日隔離期滿後就返回英國，另一部份則會直接前往摩納哥，準備在5月21日上演的摩納哥站賽事。

F1今季預計會舉行歷來最多的23站賽事，雖然疫情仍未平息，但主席杜明尼卡利相信，賽季將可順利舉行。「去年安全地主辦了17場比賽後，我們對2021年賽季充滿信心，而且感到相當興奮。」他說。不過，將於6月6日舉行的阿塞拜疆站剛宣佈，經詳細考慮後，決定該站賽事將會閉門上演，以減低疫症傳播的風險。

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