武漢肺炎疫情令經濟下滑，阿仙奴周五公佈的最新財政報告顯示，上一財政年度蝕近4,800萬鎊（約5.16億港元），連續第二年錄得虧損。

阿仙奴2018/19年度虧蝕2,710萬鎊，是2002年以來首次出現虧損，根據阿仙奴周五的公佈，截至2020年5月，槍手上一年度除稅前虧蝕總額上升至4,780萬鎊。

財政報告說明，阿仙奴因武漢肺炎疫情致稅前虧損的3,500萬鎊中，包括因閉門作賽令比賽日收入損失1,400萬鎊、3,400萬轉播收入推遲至今個財政年度以及來自其他商業和轉播虧損的600萬鎊。

另外，阿仙奴解僱領隊艾馬利及其教練團成員，並且向曼城賠償以找來阿迪達接替艾馬利便總共花了1,040萬鎊。不過球會藉對球員減薪12.5%而節省了1,900萬鎊薪金，其後因贏得英格蘭足總盃冠軍而減少至7.5%，薪酬總支出為2.345億鎊。會方亦降低了董事酬金，由上一年度的400萬鎊降至285萬鎊。

轉會方面，阿仙奴藉出售球員獲得6,010萬鎊，包括伊禾比改投愛華頓以及基斯甸比歷轉戰打比郡，但球會花了1.822億鎊簽入尼高拉斯比比、基蘭泰亞尼、威廉沙列巴、加比爾馬天尼利、柏保路馬尼及大衛雷斯等球員。至於槍手2019/20球季的商業收益為1.423億鎊，較之前一季的1.109億鎊高出逾3,000萬鎊，若非球隊在歐霸盃32強出局增幅將更大。

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