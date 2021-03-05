【名家足路】

球迷不要誤會，此專欄又提供班士利，以為重複了上周的文章，其實是再追這支氣勢如虹的年輕球隊，今日挾六連勝強勢，求破尾四的伯明翰，向爭取升班附加賽資格的目標進軍。

疫情下，上季延遲結束，今季聯賽推遲展開，但賽事未有因而減少，每隊幾乎1周3賽下，沒足夠時間恢復，球員受傷機會自然增加。繼利物浦季內深受傷兵困擾後，今季一直排在前列的李斯特城，在進攻主力占士麥迪臣受傷後，新星哈維班尼斯也要倒下。據領隊羅渣士透露，班尼斯需接受手術，預計休戰六星期，在兵力不算太雄厚下，要保住前四有相當難度，而歐霸盃提前出局，未必是壞事。

曼城在各項賽事連勝走勢延續至21場，在聯賽榜領先次席曼聯14分，更難得是每場不同人選仍可交出如此穩定的演出，實在要佩服領隊哥迪奧拿，因為這除涉及計算外，還講求球員對教練的信任，當球隊有18至20名能力接近的球員可供調配應付餘下賽事，即是說球隊有足夠兵力向各項錦標進軍。

六連勝顯爭標決心

筆者上周提供班士利，賽果沒令大家失望，小勝2:1，錄得六連勝，落後第6位的般尼茅夫1分，且少踢一場。班士利上周對米禾爾一度被追平，球隊未有因失球而退縮，反而繼續以高能量的踢法施壓，結果再次取得入球，當時米禾爾禁區內是有八名班士利球員，這反映該隊的爭勝決心，當打的阿歷士莫華特近期越戰越勇，相信會繼續獲領隊伊斯美爾重用。

伯明翰今季因主場表現不濟而淪落為護級隊，目前排尾四，但作客戰績不差，只是面對氣勢及決心俱備的班士利，未必可延續不敗走勢。另外，榜首諾域治今周遇中游盧頓可期再下一城，另外，也可考慮博打比郡作客高雲地利反底。

文：譚拔士