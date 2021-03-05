周六英超尾場賽事，白禮頓主場迎戰李斯特城。李城近期傷兵問題嚴重，最近各項賽事更錄得三場不勝，惟球隊今季對陣中下游球隊甚少失手。白禮頓狀態就繼續低迷，最近兩戰分別不敵實力相近的水晶宮及西布朗，而且今季主場成績奇差，平手盤必捧李城。（球賽編號：星期六83；now621台明日4:00am直播）文：港生

周中李城作客逼和般尼後，球隊對上一次獲勝已經是上個月2:1險勝阿士東維拉一仗。最近李城傷兵滿營，前線的哈維班尼斯、艾約斯佩雷斯及占士麥迪臣今場繼續因傷缺陣，要靠周中有「士哥」的伊恩拿祖及射手占美華迪繼續擔起進攻大旗。後防方面就有占士祖斯甸及莊尼伊雲斯養傷，但中場尼迪迪及艾馬迪可以出任後衞替工，而且門將卡斯柏舒米高上場屢救險球，最近狀態不俗。

對手白禮頓上場不敵護級競爭對手西布朗後，距降班區只有三分，降班危機越來越大。在領隊格拉咸樸達執教下，球隊今季進攻問題至今未改善，經常出現全場圍攻卻無法入球的局面，今季在聯賽攻入七球的馬奧比，最近七場聯賽也顆粒無收，進攻乏力下今場難搶分。況且，今季白禮頓13場聯賽於主場出擊，只贏過一場，為全英超主場勝出率最低的球隊。雖然近期李城有不少主力因傷缺陣，不過論實力依然較白禮頓佳，加上後者在門前的把握能力極差，此役平手盤捧作客的李城。

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