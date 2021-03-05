據意大利傳媒報道，陷入財政問題的國際米蘭有機會獲得來自美國和阿聯酋的投資基金注資2.5億歐元入股，蘇寧集團有望繼續成為球會的大股東，避免了賣盤的命運。

據意大利最大型經濟報辛《24小時太陽報》報道，雖然英國投資基金BC Partners近月一直與蘇寧洽商以7至8億歐元收購國際米蘭一事，不過後者希望引入投資者注資多於將整家球會出讓，令談判一直未有進展。

直至近日傳出，美國投資基金Fortress和阿聯酋投資基金Mubadala聯手提出以2.5億歐元入股國際，令蘇寧可以繼續成為球會的大股東。除此之外，據報來自沙地阿拉伯的公共投資基金同樣有意出價，但現時為止雙方仍未進行正式談判。

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