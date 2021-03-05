運動面前，人人平等，殘疾人馬術盛裝舞步騎手謝佩婷和曾靝賜在地上雖受腦癱影響，不良於行，但身體障礙未有限制兩人的運動夢，他們騎上馬背自由馳騁，忘卻日常不便，昂首奔向殘奧舞台。

記者、攝影：洪量丰

謝佩婷和曾靝賜同是天涯淪落人，前者早產，出生僅重兩磅多，醫生診斷她先天腦癱，肌肉不受控制，影響四肢活動，出生後手術接手術，時常出入醫院接受復康治療；後者患痙攣性雙側麻痺，膝蓋外曲，難以平衡，而且視力不及常人。他們識於微時，全因父母期望以馬術治療改善他們的肌力和平衡力，他們三、四歲時未懂行路已學騎馬，謝佩婷指騎馬牽涉動物的不穩定因素，反有利提升身體協調，「我哋要做到人馬合一，馬有好多不穩定因素，咁樣可以幫助到身體平衡，因為我要配合佢去完成一個動作，耐力同肌力都會用到，我細個都有玩唔同嘅運動，例如羽毛球、游水，甚至籃球都有玩下，但我覺得最適合都係騎馬。」曾靝賜補充指正因每隻馬皆有不同，更能鍛練反應和身體，增強背部及大髀肌肉，「坐上去就會知道，唔係隻隻馬都做到同樣嘅動作，學騎馬時幫咗好多上身協調同埋下身嘅肌力。」

起初騎馬只為增強腳力，兩人卻在馬背上找出新天地和成功感，擺脫日常生活的殘障標籤和束縛，曾靝賜10年初披港隊戰衣，他形容當刻如夢想成真，「入到港隊當年係好開心，係一種光榮嚟，發夢都諗唔到可以入到港隊。」相較改善生理機能，騎馬同樣幫助兩人心理和社交，謝佩婷憶述年少時內向寡言，與現時樂天敢於表達分享的她大相逕庭，「以前我係一個比較內向嘅人，但係而家我識表達自己同教練去溝通，其實最享受騎馬就係唔使喺地面上受身體障礙，做到我想做嘅運動同埋動作。」

常言人馬合一，但馬術絕非外人看來騎上馬背拉扯韁繩的易事，曾靝賜笑說：「我騎馬最享受就係騎得郁隻馬，有啲馬係唔show你架。」靠鞭和腳力或能馴服馬匹，但謝佩婷認為策馬秘訣更在於溝通合作，「我哋要理解雙方的缺點同優點，動物都有脾性會發脾氣，或者特登玩吓你，做啲動作令你失平衡，咁你就要馴服佢令佢聽你話，呢樣都好有技巧。」正如謝佩婷所述，馬本屬不穩定因素，騎馬多年難免有意外，如曾靝賜在外國比賽時曾被馬匹拋下致手腕骨裂，回港後一度蒙受心理陰影；謝佩婷出戰上屆殘奧前夕又曾於英國墜馬，「我隻馬衝前然後起後腳，我成個人飛咗出嚟， 整親下背嗰下直情感覺唔到隻腳，完全郁唔到，真係好驚，差唔多成40秒冇感覺，因為撞親神經線。」不過正如他們的人生一樣，縱命途多舛，但在那裡跌倒，他們又在那裡站回來，堅毅面對，回想舊事，謝佩婷說得樂觀淡然，「初頭上返馬都會驚，不過與其胡思亂想一啲唔會發生嘅嘢，咁咪仲嘥精力，不如索性騎好啲啦。」

謝佩婷小檔案

出生日期：1996年12月22日（24歲）

習騎年齡：4歲

馬術項目：殘疾人盛裝舞步

成就：16年里約殘奧1a級第23名、15年比利時Waregem三星殘疾人盛裝舞步個人賽冠軍、12年倫敦殘奧1a級第14名

曾靝賜小檔案

出生日期：1995年2月2日（26歲）

習騎年齡：4歲

馬術項目：殘疾人盛裝舞步

成就：17年英國伯頓主教學院三星殘疾人盛裝舞步團體賽季軍

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