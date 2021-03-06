據美媒周六消息指，活塞球星比歷克格芬（Blake Griffin）已與球會達成買斷協議，現能以非限制自由身球員身份轉投他隊。格芬回復自由身後，隨即吸引到不少勁旅的興趣，但據指他將加盟東岸二哥網隊，與「三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、夏登（James Harden）和K艾榮（Kyrie Irving）聯手，爭奪其生涯首冠。

目前網隊、勇士、拓荒者及熱火等多支球隊均努力競逐格芬，但據《The Athletic》記者Shams Charania收到的消息，網隊將最大機會能簽入這位6屆明星賽球員，亦預期格芬將會選擇當中最大機會奪冠的網隊，以博取贏得生涯首個總冠軍的機會。隊內除有KD、夏登和K艾榮的超級三巨頭組合，還有他的前快艇隊友D佐敦（DeAndre Jordan）。格芬在生涯初期效力快艇時，與D佐敦及基斯保羅（Chris Paul）打造「Lob City」，瘋狂「拆你屋」，現有夏登和艾榮一對雙控衞組織攻勢，網隊實力將進一步提升。

可是，今月就會踏入32歲的格芬膝部受過重創後，再不是當年能跳過一輛車入樽的「怪物」，他轉戰活塞後即大量減少籃下攻勢，改為主攻外圍投籃，在三巨頭長期主導外線的情況下，格芬能發揮的空間有限。消息亦指，網隊攻強守弱，但他未必有網隊需要的防守功架。

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