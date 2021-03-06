今周末的英超比賽，原來離上季因武漢肺炎疫情影響導致賽事停擺，剛好足足一年。可惜一年過後，全球仍然陷入武肺的恐慌中，球迷一度曾在去年12月時試過在部份比賽有限度入場，可惜放寬禁令僅1至2周後又關閉，就算有指推出疫苗後有望5月中時再度「解封」，但一切都只能抱着觀望的心態。

上季英超受武肺影響一度腰斬，而停擺前最後一輪是英超第29周賽事，由利物浦主場2:1勝般尼茅夫的周六早場展開該輪賽事，至周一李斯特城主場大勝阿士東維拉4:0的獨腳戲，就是停擺前的最後一場英超比賽。自該輪賽事後，英超足足停擺了3個多月，才在6月18日由曼城對阿仙奴及阿士東維拉對錫菲聯的兩場補賽作為重開的序幕，然後匆匆在1個多月的時間，完成球季餘下的賽事。

今周比賽，在時間上剛好與一年前停擺前的那周比賽重疊，最巧合是該周的重頭戲也是曼市打吡。曼聯於當地時間3月8日的周日，在奧脫福主場靠安東尼馬迪爾及麥湯米尼的入球，以2:0力挫曼城。根據英超官網資料，當時有7.3萬人入場見證這場大戰，然而今周日在伊蒂哈德球場上演的這場打吡戰，繼續在疫情下零觀眾，難免教人唏噓。

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