周六港超聯獨腳戲由兩支賽前季內未曾獲勝的球隊交手，晉峰於主場青衣運動場迎戰標準流浪，後者在上半場先有亞加斯圖於中場線前射入世界波，再於完場前有播磨浩謙建功，以2:1擊敗有費利浦薩一度追和的晉峰。

兩隊今仗都力爭取得聯賽首勝，初段流浪曾有一次禁區內混戰機會，但未能轉化成入球，其後兩隊一直拉鋸，沒有太多射門機會。戰至33分鐘，傷癒復出的流浪前鋒亞加斯圖於中場線前施冷箭，晉峰門將林駿杰回身不及，皮球笠入龍門，流浪以此入球半場領先1:0。

易邊後兩隊形勢沒有大變，戰至69分鐘羅俊仁博到12碼，費利浦薩操刀被李溢晉救出，但他衝前補中，晉峰追成1:1平手。兩隊都不甘和局，不斷搶攻，其中林學曦曾左路推入中路起腳中楣彈出。戰至補時四分鐘，林嘉緯開出左路罰球，後備入替的播磨浩謙頭入，助流浪以2:1絕殺晉峰。

播磨浩謙對上一次取得入球，是上季於同一場地同一個龍門、同樣接應林嘉緯傳中取得，助東方擊敗傑志。今日「複製」入球後，播磨浩謙表示：「賽前有跟嘉緯開玩笑，問他是否記得上次那球，我叫他等我落場再入波。」播磨浩謙年紀輕輕就在傑志成名，但其後發展一般，他表示；「來流浪前也跟嘉緯商討過，也跟他開過玩笑，到底我們誰會先退役。我一路想在香港踢波，一定要有表現，希望可以保持。」他表示，今季在流浪除了林嘉緯和盧均宜外，尚有黃駿軒、姚浩明等從小多合作的隊友，默契很好，且在流浪信心較大。

周二才宣佈加盟流浪的陳肇鈞今仗亦正選上陣，於第59分鐘被調離場，他表示：「狀態不足，踢到差不多60分鐘，我也差不多『玩完』，希望一步一步調整，再踢好一點。」他表示感激流浪在困難時期願意把他簽下，希望可以好表現報答。

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