周四熱刺作客1:0小勝富咸一仗，在下半場就出現過爭議一幕，因為富咸中場勒美拿在入球前疑似犯手球，導致祖殊馬查的入球被取消，不過賽後有不少人認為當時勒美拿的手未有故意舉高，因此不應被當作手球。周五國際足協理事會 （IFAB）就在會議上討論到有關手球條例的問題，並且決定對其作出修改，新例將會於7月1日正式生效。

去年國際足協（FIFA）修改了手球的執法準則，表明只要禁區內防守球員的手處於「非自然」位置觸球，不論有意或無意一律判罰12碼。這次國際足協理事會作出的最主要修改，就表示並非球員的手每一次接觸到球都算犯規，同時又提到無意手球並且導致隊友入球或出現入球機會的話，將不會被視為犯規，這意味着一旦新例生效的話，周四富咸的入球將會被當作有效。

另外IFAB又提到，假如球員故意用自己的手去接觸球，例如將手移向球的方向，或是當球員身體的防守面積擴大後，用手或手臂接觸到球的話，則會被視為手球。

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