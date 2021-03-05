【本報訊】東方龍獅周五在港超聯強陣出擊，派出八名非本地球員正選鬥冠忠南區，全場大勝5:0。比賽戰至47分鐘，球迷更自發鼓掌1分鐘聲援47位被捕泛民。

東方在旺角場1,036名球迷面前強陣出擊，除辛祖、費蘭度及迪高三名入籍兵，擁有本地球員身份的混血兵林恩許續正選，外援為艾華頓、杜度、盧卡斯及艾華度，正選陣內只餘門將葉鴻輝、左右閘黃梓浩及李嘉耀三名本地球員。南區有日援守衞川瀨浩太缺陣，史提芬彭利拿開賽五分鐘便傷出。東方六分鐘便藉角球機會由艾華度近門頂入。戰至21分鐘，東方前鋒盧卡斯禁區回傳，林恩許接應第一時間勁射中柱彈入。44分鐘，東方艾華頓傳交左路的盧卡斯推入禁區射成3:0完半場。

東方易邊後先收起盧卡斯及林恩許，戰至47分鐘，球迷鼓掌1分鐘聲援47位被捕泛民。其後東方於52分鐘靠辛祖射成4:0，完場前2分鐘由艾華頓射成5:0完場，以4戰10分升榜首，為下周三對傑志的大戰造勢。

已晉身菁英盃決賽的東方仍未知對手，因足總昨召開特別董事會，研究愉園對理文的菁英盃準決賽是否需要重賽，足總總幹事袁文川會後指董事會認為需要重賽，稍後將安排賽期。理文上周六晚已表明不會接受，昨晚亦未有回應，袁文川指如理文拒絕重賽將按章處理。

另外，開季3戰全敗的晉峰今日3時在青衣運動場上演榜尾大戰迎戰標準流浪，流浪近日為改善攻力簽入前南區中場陳肇鈞，進一步強化球隊本地球員班底，不過，該隊兩名巴西攻擊球員祖連奴及亞加斯圖受傷。