「白旋風」韋德周五以局數4:2爆冷擊敗世界排名14的冰咸，打入直布羅陀桌球公開賽第3圈，沙比則於第3圈被華基連以4:2淘汰，造就世界「一哥」卓林普穩獲歐洲系列賽的150,000鎊（約161萬港元）額外獎金。

現年58歲的韋德在次圈面對冰咸，前四局雙方梅花間竹各贏一局，先下一城的韋德被追成2:2後連取兩局，最後的第六局更打出一棒74度，表現予人深刻印象。今季首度打入32強的韋德，下一圈對手是中國的陳子凡。

至於必須在直布羅陀公開賽打入決賽才能登上歐洲系列賽排名榜首位的沙比，意外被排名62的華基連打敗後，卓林普已穩奪排名首名，肯定獲歐洲系列賽的150,000鎊額外獎金。沙比表示贏不到額外獎金雖然有點失望，但這並非世界末日。

額外150,000鎊獎金是頒予在一季內累積最多歐洲系列賽獎金的球員，在第六個、亦是最後一個的直布羅陀公開賽之前只有沙比和卓林普二人爭奪。雖然與巨額獎金失諸交臂，但沙比認為這是卓林普所應得，沙比說︰「過去兩人他的表現難以置信，你看看他贏得的排名賽數目。那獎金是要給正贏得比賽的人，而他最近贏了相當多賽，所以一切都是他應得的。」

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