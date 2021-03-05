【名家足路】

【對決場次︰奧沙辛拿vs巴塞隆拿】

今季第二次寫《一燈決》！11月風風光光用一哥身份寫，今個月就要用燈神身份。其實2月大部份時間都喺中游，冇咩護級意識，最後一日用埋王牌都博盡做台主，結果失手之餘仲俾仙道彬過埋，時也命也。

閒話唔講咁多，3月首炮就拍住旺門球隊巴塞隆拿。唔係喎，巴塞唔係啱啱惹咗官非，前主席都俾人拉埋咩？不過呢位「大雄」其實係球員心目中嘅「技安」，主席搵網軍唱衰麾下球員咁荒謬嘅嘢都做得出，巴塞班球員一定開晒香檳，周中場西盃次回合，受害人之一嘅碧基，仲頂入一球幫球隊打入加時，最後喺加時絕殺埋西維爾入決賽，士氣咁高昂，三連勝兼冇失波嘅氣勢，邊有得擋。

一哥尊嘉就話巴塞要留力下周中作客巴黎聖日耳門嘅歐聯，不過講真，首回合已輸1:4、次回合作客贏4:0先晉到級，邊有咁多奇蹟，反而目前西甲形勢，馬德里體育會開始腳仔軟，巴塞只不過落後五分，後上奪標絕對唔係夢。而且就算有啲留力，巴塞兵源亦都係冠絕西甲，之前戰績浮沉，係教練朗奴高文仲未決定到基沙文、奧士文尼迪比利、菲臘比古天奴等擺位，而且佢又好鍾意用新星柏迪，搞到中場塞晒車，近期高文狠下決心收起基沙文，古天奴又傷埋，巴塞組織變咗簡單直接，啱晒迪比利發揮。

奧沙辛拿係就係要搶分護級，不過主場對強隊戰績就麻麻，最叻悶和皇馬，對馬體會、西維爾、貝迪斯都大敗，遇強即屈，巴塞讓一球，上盤真係大膽講句，最多走盤。

文：牽牛

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。