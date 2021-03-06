公牛後衞拿維（Zach LaVine）今季終於得償所願，獲選參加NBA明星賽，但他出發前往亞特蘭特大前，發生了一段小插曲，一名女球迷竟然走到其住所門前，要求跟他對話，不肯離開。拿維最終要報警求助，涉案女子事後被帶往醫院接受檢查，,未有被落案起訴。

美國娛樂網站TMZ報道指，一名女子在周四晚上走到拿維的住所門前，希望跟這位25歲球星對話。拿維表示並不認識對方，要求她離開但不果，最終只好報警求助。報道指，警員到場後把涉案女子帶走，送往醫院進行精神健康檢查，但未有作出拘捕或檢控行動。芝加哥傳媒指，拿維在事件中未有受傷，翌日早上亦有返回公牛的訓練設施。

曾兩度在明星周末入樽賽封王的拿維，今季表現出色，平均每場錄得28.7分、5.2個籃板球及5.1次助攻，終於如願入選出戰明星賽。

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