英國傳媒報道，英超勁旅曼城為協助曼徹斯特的基層兒童，近日特別捐出了數百部手提電腦，協助他們在武漢肺炎疫情期間，有足夠設備進行網上課堂，據報計劃涉資超過10萬英鎊（約107萬港元）。

「曼城向來以跟曼徹斯特社區，特別是市內的年輕人有着長久而密切的關係而自豪。」曼城隊長費蘭甸奴說。「不過，武肺疫情令我們要找尋其他渠道接觸公眾，而這個電腦捐贈計劃正是其中一個好方法。」

「作為兩名孩子的父親，我深切明白科技對年輕人保持聯繫的重要性，但我亦了解到有很多人其實根本沒有這些設備。」這位巴西中場續道。

曼城下周就會將數百部手提電腦，連同上網卡贈予13間曼市東部中小學的學生，以確保他們就算家中沒有Wi-Fi設備，也能夠上網學習。「雖然在目前的環境下，曼市學童正面對着很多學習的障礙，但我們不希望科技會是其中之一。」曼城科技總裁施韋馬說。

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