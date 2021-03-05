周六德甲有國家打吡開打，榜首拜仁慕尼黑主場迎戰多蒙特，目前拜仁在榜首只領先次席的RB萊比錫兩分，今仗勢狂攻多蒙特務求全取三分，不過拜仁防線近期經常失魂，近3場德甲失足6球，今仗遇上有射手艾寧夏蘭特領軍的多蒙特，一場大駁火難以避免，「入球大細」中位數[3.5球]捧入球「大」。

文：尊嘉

衞冕的拜仁慕尼黑一向在德甲所向披靡，不過近期連場征戰下，包括早前要遠赴卡塔爾出征世冠盃，奪冠後回到歐洲表現有所起伏，先在雪戰下以3:3逼和弱旅比勒費爾德，再敗予早前走勢強勁的法蘭克福，連計歐聯16強首回合對拉素一役，拜仁已連續四場有失球，單計德甲近3場失足6球，其中中堅阿拉巴自宣告季尾將會離隊後，水準亦告下滑，上仗更與中堅拍檔謝路美保定出現誤會，被弱旅科隆破蛋，料拜仁今仗未必可保不失。

拜仁今季攻強守弱

幸拜仁攻力仍然強勁，射手羅拔利雲度夫斯基繼續入球停不了，至今踢了22場德甲已轟入28球，腳風順得驚人，且鬥心強勁的好拍檔湯馬士梅拿已經復出，加上去仗被列後備的基拿比及京士利高文獲得休息，將可養足精神在今仗復任正選，為拜仁攻城拔寨。

多蒙特近四戰全勝

對手多蒙特今季戰績可算是近年來最差，作為上屆亞軍的蜜蜂兵團早早已跌出爭冠行列，不過該隊自歐聯16強靠射手艾寧夏蘭特交出2射1傳，作客3:2勇挫西維爾後，如同打了強心針，再打出三連勝走勢，今仗或有力與拜仁一拼，夏蘭特在德甲已攻入17球，配合近三場都有入球的英格蘭快翼查頓辛祖，料有能力攻破拜仁近期頻頻失球的大門。

然而翻查往績，拜仁近四次在安聯球場均能順利擊敗多蒙特，更曾錄得4:0、5:0及6:0的大比數，但2軍最近2次交手，拜仁均只是險勝3:2，既然兩軍都攻力強勁，倒不如吼有往績支持的入球「大」。