爵士孖寶後衞米曹（Donovan Mitchell）和中鋒高拔（Rudy Gobert），因為在周三球隊加時後不敵76人的NBA常規賽後批評球證，周五合共被聯盟罰款45,000美元（約35萬港元）處分。

米曹因為公開批評球證執法以及離場時的行為而被罰款25,000美元，兩度入選NBA明星賽的高拔則因批評球證而被罰20,000美元。

米曹在周三的比賽加時最後1分鐘內分別領到2技犯，於最後30.5被逐，離開球場時推倒場邊的水機發洩怒氣，賽後他又在記者會上公開表示自己從來不想怪責球證，但今日完全失控，更爆粗形容球證今場的執法方式是「他媽的荒謬」。

至於高拔亦加入批評球證行列，他在周三賽後說︰「我們的球員不會像聯盟其他人般獲得吹罰，我們知道我們是猶他爵士，也許有些人不想我們走到我們可以的那麼遠，但這是令人失望。」他又謂，干尼（Mike Conley）連續三次在球證跟前被犯，球證都沒有吹罰，「另一方面，一些看不到的犯規卻被得吹罰。」

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