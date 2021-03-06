西甲勁旅巴塞隆拿周日就會舉行新會長選舉，三名候選人包括拿樸達、費斯亞及方特，預料當日傍晚就會有點票結果。西班牙傳媒報道，已有超過二萬名巴塞會員，透過郵遞方式提前投票。

報道指，共有22,811名巴塞會員申請以郵遞方式投票，會方至今已收回20,663張選票，佔90.6%。根據選舉規則，餘下2,148名已申請郵遞選票但又沒有執行權利的會員，將不可在周日親身到票站投票。不會，會方將會待3月7日限期屆滿後，才一次過點算郵遞票數。至於另外87,479名合資格選民，將於周日親身到場投票，西班牙傳媒普遍預料，前任會長拿樸達再次當選的呼聲最高。

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