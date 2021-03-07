曼城自從在去年11月不敵熱刺之後，球隊就一直處於無人能擋的狀態，在各項賽事已經錄得28場不敗。藍月之所以如此穩定，全因後防線表現極坐，除了史東斯及魯賓戴亞斯兩名中堅功不可沒外，其實門將艾達臣摩拉斯亦是球隊不可或缺的一環。不過原來效力豪門曼城的艾達臣，其周薪對比起英超最高薪的門將迪基亞，二人的周薪差距接近6倍，而且艾達臣在英超門將人工榜當中更不入前10名。雖然今場迪基亞無法代表紅魔上陣，不過即使是二號門將甸恩軒達臣，周薪亦比艾達臣高。

現時藍月陣中最高薪的球員為奇雲迪布尼，周薪為35萬鎊（約370萬港元），不過有部份主力球員的周薪其實不算太高，艾達臣就是其中一員。今季在聯賽上陣26場，只失了16球的艾達臣，這名27歲巴西門將的周薪其實只得6.5萬鎊（約70萬港元），對比起全英超最高薪的曼聯門將迪基亞，後者在2019年與紅魔續約4年後，周薪亦加至37.5萬鎊（約400萬港元），二人的周薪差了5倍有多。單計今季的表現來計，其實艾達臣的表現不比迪基亞及軒達臣差，可見前者屬於性價比高的球員。

根據外國網站作出的統計，艾達臣在英超的門將人工排行榜當中只排在第14位，首兩位為迪基亞以及車路士的阿列沙巴拿加兩名西班牙門將。不過艾達臣的周薪，甚至連一眾下游隊的門將也比不上，當中有富咸的艾路拿、今季在曼聯未上陣過的羅美路以及修咸頓的費沙科士打。就連今季回歸紅魔不過坐後備居多的軒達臣，周薪就有10萬鎊（約100萬港元），與熱刺的洛里斯看齊，這位紅魔二號門將的周薪亦比艾達臣高。艾達臣與藍月的合約會在2025年到期，未知屆時藍月會否以高薪留住艾達臣。

英超門將周薪排名

排名 球員（效力球會） 周薪

1 迪基亞（曼聯） 37.5萬鎊

2 阿列沙巴拿加（車路士） 15萬鎊

3 艾利臣比加（利物浦） 13.8萬鎊

4 卡斯柏舒米高 13萬鎊

5 比克福特（愛華頓） 10萬鎊

賓特尼奴（阿仙奴） 10萬鎊

甸恩軒達臣（曼聯） 10萬鎊

洛里斯（熱刺） 10萬鎊

魯爾柏迪斯奧（狼隊） 10萬鎊

10 艾度亞文迪（車路士） 7.5萬鎊

艾路拿（富咸） 7.5萬鎊

12 羅美路（曼聯） 7萬鎊

13 費沙科士打（修咸頓） 7萬鎊

14 艾達臣摩拉斯（曼城） 6.5萬鎊

資料來源：spotrac.com

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