由於上周六格拉斯哥流浪主場以3:0大勝聖美倫，因此假如「二哥」些路迪想阻止格流提前封王的話，就必需要在周日擊敗登地聯。可惜今場面對排名第9的登地聯，些路迪全場射足27腳也無法破門，最終只收穫一場0:0的和局。由於在剩餘6輪的情況下，些路迪已經無法追上格流，因此格流成功提前捧走聯賽冠軍之餘，領隊謝拉特亦收穫個人首座聯賽冠軍的獎盃。

開賽初段些路迪完全掌控大局，8分鐘迪亞高拿索特一次窩利抽射被對方門將撲出。只不過登地聯站穩陣腳後，令到些路迪的進攻陷入老鼠拉龜，導致些路迪一直無法撕破登地聯的防線，兩隊半場互交白卷。換邊後些路迪的表現未有太多改善，68分鐘主隊登地聯有過一次反擊機會，不過前鋒米克麥紐迪推射遠柱被撲出。戰至78分鐘，穆罕默艾爾尤諾斯的頭槌又未有中目標，最終兩隊踢成0:0各得一分，助格流提前封王。

值得一提的是，這個蘇超冠軍為格流的第55個頂級聯賽錦標，賽前有格流球迷租了小型飛機在登地聯的主場上空拉橫額，並寫上「你可以看到我們了嗎？#55冠」，諷刺些路迪的頂級聯賽錦標數量依然不及格流，至於帶領格流奪冠的謝拉特，亦獲前東家利物浦祝賀。

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