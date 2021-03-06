過去的NBA全明星賽周末，除了明星賽以外，創造過無數經典的入樽賽亦是焦點之一。不過，今年的入樽賽由三位名氣欠奉的新人出戰，更改於明星賽的中場時間上演，徹底淪為雞肋。

過去入樽賽及三分球大賽等都會在美國時間周六先於明星賽上演，不過今年就改成與明星賽同日舉行。最為矚目的入樽賽雖然曾傳出「胖虎」錫安威廉臣（Zion Williamson）會參戰但未能成事，同時去屆冠軍的戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）放棄衞冕，最終就只有拓荒者的三年生安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）、溜馬新秀史坦尼（Cassius Stanley）以及紐約人新秀托賓（Obi Toppin）參戰，可說是近代星光最黯淡的入樽賽。難怪不少人更認為有「人類萬花筒」韋健士（Dominique Wilkins）及「鷹王」祖殊史密夫（Josh Smith）坐鎮的評判團比起參賽者星味更勁。

相比之下，今屆的三分球大賽名單就星光熠熠得多，雖然D卜克因傷退出由爵士的干尼頂上，不過有史堤芬居里再次參戰已經話題十足。再者，今屆三分球大有進步的兩屆入樽王拿維（Zach LaVine）跨界出戰，另外更有米曹、塔圖等明星球員參戰，勢必有一番惡鬥。

文：亨少