曼城造出21連勝強勢，單計英超亦已連贏15場兼近19戰不敗；另一邊廂曼聯在近仗頻頻失分的情況下，目前藍月在榜首已經領先紅魔達14分。經過周日曼市打吡後，「雙曼」在今季將餘下10場聯賽，前瞻之下曼城在最後10輪賽程似乎亦比曼聯容易應付，難怪藍月的足智彩英超冠軍賠率已暫停接受投注。

氣勢如虹的曼城，雖亦在今季季初戰績欠佳，幸而低潮期不長，自去年11月不敵熱刺之後便未曾再吃過敗仗。其他前列球隊包括曼聯在內，於今季都經歷過不穩定時期，在曼城近況一枝獨秀下，更得以確立14分領先優勢，一旦曼市打吡曼城在紅魔身上全取三分，便把差距拉開至17分，屆時僅餘10場比賽，被追上的機會甚微。

曼城餘下10輪聯賽，佔六隊是目前處於下半版的球隊；兼且只剩一場比賽對手是Big 6分子；將於5月主場迎戰車路士。除車路士外，曼城在今仗後餘下對手只餘2隊目前位列聯賽前6名，分別是下月初作客李斯特城及煞科戰迎戰愛華頓。對手曼聯在今仗之後，則尚有兩場對Big 6的比賽，先後與熱刺及今季大跌watt的利物浦交手，加上還有韋斯咸、阿士東維拉與列斯聯這些有力爆冷的中游分子，要追上曼城難度頗大，相信力保前四才是更實際的目標。

文：何西