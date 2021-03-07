曼聯傳奇領隊費格遜曾於2018年因腦部出血緊急入院做手術，期間他兒子拍攝下傳記《費格遜爵士：永不屈服》（Sir Alex Ferguson: Never Give In），電影周六在格拉斯哥電影節進行首映，當中寫下費SIR術後康復的一點一滴。這位紅魔傳奇領隊亦透露，自己曾經失聲，更擔心從此會變為啞巴，甚至失去記憶。

費格遜於2018年5月因腦出血做手術，幸好手術順利，電影記錄下他這個一生中最重要的時刻之一。他周六在格拉斯哥電影節線上受訪時透露，完成腦手術後非常擔心身體，事關自己不能說話，一個字也講不出：「我失去了聲線，完全說不出話來，真的很嚇人。當時我的腦海就在擔心『我的記憶會回來嗎，我能再次說話嗎』。」幸好他在言語治療師的幫助下，十天後終於能夠重新說話。

他又透露，人生中最喜歡的曼聯回憶是他首次領紅魔贏得聯賽錦標時，球迷對他的熱情愛戴：「天啊，我甚至未能走出停車場，成千上萬的球迷擁擠在那裏，那天直頭把我當作是總統一樣。」他又公開自己足球生涯最讓他後悔的回憶，就是他讓不少球員離開了，尤其是年青球員：「這是最糟糕的事情，我讓很多年青人走了，因為他們一直的目標、希望和渴求都是曼聯，想在奧脫福75,000人前上陣，力爭決賽來到溫布萊，然後我把這樣東西拿走了，是件很憤慨的事，我很討厭。」

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