阿仙奴周六英超鬥般尼失分，因格列沙加致命犯錯被逼和1:1。不過，領隊阿迪達賽後主要怪罪球隊未能把握好擴大比數的良機，以及球證未有吹罰對方守將派達斯手球，多過想將失分責任歸咎於格列沙加。

奧巴美揚今戰6分鐘就替兵工廠開紀錄，但踢至39分鐘，因格列沙加在後場犯低級錯誤，受到敵將迫搶下將球解圍省中基斯活特變成失球，結果球隊就因此被追和1:1，也成為全場賽果。阿迪達賽後當然不滿意賽果，但言語間似乎更怪球員不能把握再入一球的機會。

「假如你不能在絕好的機會中入球，然後又送了對手一個大禮，以及球證的判罰對你不利，那要在一場英超比賽中勝出很困難。」包括布卡約沙卡、奧巴美揚及尼高拉斯比比等，都一一在今場錯失改寫比數的機會，阿迪達續謂：「當你是這場比賽控制戰局一方，那就必須射入2或3球，比賽就會結束了......」

「但我們送出了一球，而那是會在足球比賽發生的。是我要求他們這樣踢的，就像第一個入球，就是賓特尼奴發起的進攻。」格列沙加犯錯一球，全因阿仙奴在後場面對迫搶時，仍堅持要短傳，結果鑄成大錯。「就算你開出長傳，也可能會被對手截得皮球，不計失球的話，般尼唯一的最佳機會，就是在賓特尼奴長傳後被他們搶得而組織的。」

他然後再怪球證未有吹罰派達斯在74分鐘時曾禁區內犯手球：「老實說，假如這個不是12碼，就要找人來到我們的訓練場，解釋怎樣才是手球。那是手球，再清晰不過。」派達斯那時阻止尼高拉斯比比突破，手部曾觸到皮球，但球證與VAR都沒有示意，反而去到84分鐘，比比射空門再被派達斯用上臂擋出，但在VAR覆核後，推翻球證原本給予12碼兼紅牌的「全餐」判決，而阿迪達比較在意第一個明顯的手球犯規，多於第2個被VAR推翻的那記12碼。

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