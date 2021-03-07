祖雲達斯周二將要出戰歐聯16強主場對波圖的大戰，由於首回合落後1:2，故上周六祖記主場迎戰拉素一役，教練派路將36歲葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）先列後備，以艾華路莫拉達取代C朗正選攻堅，結果這名西班牙射手不負所托，個人梅開二度協助祖記以3:1反勝拉素，賽後排在意甲第三位，落後榜首的國際米蘭7分。

祖記為留力應付周中歐聯生死戰，今仗作出了4個正選陣容調動，賽前傳出有輕傷的C朗先列後備，不過上半場14分鐘，古路施夫斯基回傳失誤，拉素的祖亞昆哥利亞截得皮球後，一直引路推進殺入禁區，祖記後衞美列迪美羅卻且戰且退，結果輕鬆哥利亞射近柱破網，替客軍拉素領先1:0。

隨後祖記積極搶攻希望收復失地，37分鐘艾華路莫拉達近門頭槌，惜皮球貼柱出界；兩分鐘後，莫拉達直線傳給拉比奧特，後者在禁區內左路窄位狂抽近柱破網，助祖記半場追成1:1平手。

下半場初段兩軍鬥攻，先有費達歷高基艾沙起腳被拉素老牌門將連拿擋出，隨後客軍又有米連高域沙域頭槌攻門中楣。57分鐘，費達歷高基艾沙中場快腳截到皮球後，形成二打二的局勢，他將皮球推過半場後直線傳給莫拉達，後者半單刀射近柱破網，助祖記反超前2:1。

60分鐘，艾朗藍斯在禁區內被米連高域沙域勾跌，球證直指12碼，結果莫拉達操刀順利命中，助祖記擴大比數至3:1。隨後祖記以C朗入替今仗交出2射1傳的贏波功臣莫拉達，雖然C朗後備上陣後未有機會起腳，但祖記仍能保持3:1勝局，全取三分後在聯賽榜仍落後榜首的國際米蘭7分。

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