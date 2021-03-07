由於武漢肺炎疫情關係，歐洲多國實施嚴格的出入境限制，近日不少球會主帥已表明，不願意讓旗下球員參加月尾舉行的國際賽檔期，以免這些球星回國後要被強制隔離，無法替球會上陣。結果南美足協上周六宣佈，由於收到不少國家隊的球員無法歸隊，故本月尾兩輪的2022年卡塔爾世界盃南美洲區外圍賽將會延期舉行。

據報由於巴西的武漢肺炎疫情出現變種，不少南美洲國家都被歐洲多國列為疫區，任何到訪完南美洲的人士，回國後都要接受強制隔離，足球員亦不例外。雖然國際足協（FIFA）規定各大球會，要在國際賽檔期放人，但FIFA去年已經修例，允許球會在球員要接受檢疫限制下，拒絕球員被徵召。

其中不少球星在歐洲球會效力的南美洲國家，都收到球員無法歸隊的消息，就連南美國家哥倫比亞，亦宣佈禁止來自巴西的包機，令原訂3月26日哥倫比亞主場迎戰巴西的世盃外難以舉行，最終南美足協宣佈將本月尾兩輪的世盃外延期，當中包括兩大勁旅巴西主場迎戰阿根廷的大戰，並將會與FIFA商討隨後再制定這兩輪的比賽時間。

目前2022年卡塔爾世界盃南美洲區外圍賽已進行了4輪賽事，10個國家將會爭奪4個直接出線席位，排第五位的國家則要再進行附加賽，與其他洲份的國家爭奪最後兩個附加賽出線席位。

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