周日在英超的曼徹斯特打吡之前，西甲先上演馬德里打吡，榜首的馬德里體育會迎戰皇家馬德里。雖然近期皇馬飽受傷患困擾，但狀態卻相當穩定，近5場聯賽錄得4勝1和下越追越近。加上料有賓施馬回歸之下，惡鬥近期狀態反覆的馬體會絕對可看高一線，平手盤捧「銀河艦隊」。（球賽編號：星期日30；now632台今日11:15pm直播）

文：亨少

近期皇馬一隊的傷兵潮極為誇張，早前歐聯作客鬥阿特蘭大時，隊內竟有九名傷兵，僅勉強可用剩餘球員排出正選陣容。雖然如此，但皇馬近期成績非常穩定，自1月底不敵利雲特後，各項賽事六場不敗之餘，即使缺少隊長沙治奧拉莫斯，6場之中球隊亦僅失2球。

雖然上輪皇馬主場要靠雲尼斯奧斯祖利亞於89分鐘的入球，勉強逼和皇家蘇斯達，不過球隊今季作客表現比主場更佳，至今只嘗一敗。

賽前皇馬雖然再添馬里安奴戴亞斯一名傷兵，不過主力射手賓施馬已經復操，今仗可望重返正選。同時，費達歷高華維迪及洛迪高高斯等年輕一輩均已復出待命，球隊整體實力必定有所提升。

馬體會態沉難撐

至於主場的馬體會上輪鬥狀態低沉的維拉利爾，順利贏2:0，總算終止一波三場不勝走勢。踏入2月以後，馬體會的狀態相當反覆，單計2月就只贏1仗，亦令領先優勢由雙位數慢慢收窄，相信與蘇亞雷斯狀態下滑不無關係。這位34歲射手自從賽和切爾達一戰梅開二度後，最近五場顆粒無收，今仗若依舊未能交出表現的話，難以擊敗近期穩定的皇馬。

施丹善於打大戰

翻看數據，馬體會自17/18球季主場遷往萬達大都會球場後，近三季聯賽主場鬥皇馬都不勝，而且施丹麾下的球員對於打大戰相當具心得，要令皇馬輕易犯錯難度極高，加上近期兩軍狀態此消彼長，今仗平手盤之下絕對秤先銀河艦隊。

周日亦有多場西甲賽事上演，壓軸登場的畢爾包迎戰CF格蘭納達。畢爾包剛於上周躋身西班牙盃決賽，繼捧起西超盃後有望再度捧起獎盃。然而畢爾包近況實在一般，法定時間內計近8場比賽僅1勝；不過格蘭納達近期戰績亦一般，且要兼顧歐霸盃賽事，看好畢爾包讓半/一捧上盤。（球賽編號：星期日45；now632台明日4:00am直播）