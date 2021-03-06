近日天色就如香港現況，灰暗迷惘。獨坐房間，透窗外望，舉目都是雲霧，能見度極低；新聞叫人情緒低落，天氣讓人提不起勁。難過屬正常，但長期處於失落狀態也無助走出困局，畢竟長命先可以撐過去；坐直、飲水、讀書和做運動之間，最喜歡還是讓身體釋放安多酚，出一身汗，對身心都好。亂世之中要保持強健體魄，亂世之中，先要顧好自己。

除了做運動，翻看運動影片書籍亦是我調節心情和自我激勵的方法。當中有球員自傳，也有經典動漫；球員訪問、比賽精華、連體育品牌廣告我都可以看一整個晚上。無他，好的廣告於短短幾十秒內盛載強大感染力，看罷，的確會令人精神為之一振。某體育品牌於去年疫情之初推出一則廣告，其中一句旁白為：「若我們能在體育中學到些甚麼，就是無論落後多遠，距離反敗為勝總不會太遠。」(If we learned anything from sports, it’s that no matter how far down we may be, we are never too far down to come back.)

再想一想，除了上述這些之外，我們在體育之中還能學到些甚麼？

在足球場上，我們看過無數絕處逢生的故事。2005年的伊斯坦堡之夜，利物浦告訴了我們半場落後0:3並非無可挽回；冰島於2018年俄羅斯世界盃向世人展示，大衛原來有力和歌利亞一戰——縱然看起來強弱懸殊。

這麼多年來，NBA賽場上出現過的無數經典絕殺告訴我們，這世界沒有贏硬亦沒有必敗。職業生涯中投過許多絕殺球的MJ說：「一些限制，例如恐懼，許多時候都只是幻覺。」(Limits, like fears, are often just an illusion.)

《Slam Dunk》中安西老師對三井壽說的一番話：「直到最後，也不要放棄希望。如果放棄，比賽就立即結束。」

比賽，就是有高山低谷；懷憂難免，切忌喪志。調整心情，咬緊牙關，懷着希望，不放棄地向前走。若我們能在體育中學到些甚麼，以上都肯定包括在內。

伍家謙

多媒體工作者

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