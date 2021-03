近日天色就如香港現況,灰暗迷惘。獨坐房間,透窗外望,舉目都是雲霧,能見度極低;新聞叫人情緒低落,天氣讓人提不起勁。難過屬正常,但長期處於失落狀態也無助走出困局,畢竟長命先可以撐過去;坐直、飲水、讀書和做運動之間,最喜歡還是讓身體釋放安多酚,出一身汗,對身心都好。亂世之中要保持強健體魄,亂世之中,先要顧好自己。

除了做運動,翻看運動影片書籍亦是我調節心情和自我激勵的方法。當中有球員自傳,也有經典動漫;球員訪問、比賽精華、連體育品牌廣告我都可以看一整個晚上。無他,好的廣告於短短幾十秒內盛載強大感染力,看罷,的確會令人精神為之一振。某體育品牌於去年疫情之初推出一則廣告,其中一句旁白為:「若我們能在體育中學到些甚麼,就是無論落後多遠,距離反敗為勝總不會太遠。」(If we learned anything from sports, it’s that no matter how far down we may be, we are never too far down to come back.)

再想一想,除了上述這些之外,我們在體育之中還能學到些甚麼?

在足球場上,我們看過無數絕處逢生的故事。2005年的伊斯坦堡之夜,利物浦告訴了我們半場落後0:3並非無可挽回;冰島於2018年俄羅斯世界盃向世人展示,大衛原來有力和歌利亞一戰——縱然看起來強弱懸殊。

這麼多年來,NBA賽場上出現過的無數經典絕殺告訴我們,這世界沒有贏硬亦沒有必敗。職業生涯中投過許多絕殺球的MJ說:「一些限制,例如恐懼,許多時候都只是幻覺。」(Limits, like fears, are often just an illusion.)

《Slam Dunk》中安西老師對三井壽說的一番話:「直到最後,也不要放棄希望。如果放棄,比賽就立即結束。」

比賽,就是有高山低谷;懷憂難免,切忌喪志。調整心情,咬緊牙關,懷着希望,不放棄地向前走。若我們能在體育中學到些甚麼,以上都肯定包括在內。

伍家謙

多媒體工作者

周日見報