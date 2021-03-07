【曼城0:1曼聯】

未夠1分鐘，曼聯的安東尼馬迪爾禁區內博得加比爾捷西斯犯規，球證直指12碼，般尼費南迪斯操刀雖然被艾達臣成功捉路，但依然入網助客隊先開紀錄。

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【曼城0:0曼聯】

上半場開波！

曼城以近期慣常的陣容迎戰，上仗梅開二度的加比爾捷西斯以及射入一球的馬列斯繼續擔正，根度簡則取代貝拿度施華重返正選。至於曼聯方面，近期比賽態度受到質疑的安東尼馬迪爾取代受傷的卡雲尼任正選，其餘位置未有大變動，值得一提是18歲的小將阿密特迪亞路亦在後備名單，未知會否成為蘇斯克查的秘密武器。

曼城(4-3-3)

門將：艾達臣摩拉斯

後防：祖奧簡斯路、史東斯、魯賓戴亞斯、辛真高

中場：奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪、根度簡

前鋒：馬列斯、加比爾捷西斯、史達寧

曼聯（4-2-3-1）

門將：甸恩軒達臣

後防：雲比沙卡、域陀連迪洛夫、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：丹尼爾占士、費特洛迪古斯、般奴費南迪斯、麥湯米尼、拉舒福特

前鋒：安東尼馬迪爾

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周日英超焦點大戰，非12點半開波的曼徹斯特打吡曼城主場迎戰曼聯莫屬。曼城上周中主場4:1大勝狼隊後，各項賽事已經21場連勝。若今晚再贏的話，將可追平14年西甲皇家馬德里的22場連勝紀錄，劍指德甲拜仁慕尼黑去季的23場連勝紀錄。現時藍月陣容非常完整，連長期傷兵中堅尼敦阿基亦料傷癒復出，一眾中前場亦齊腳下，勢要再拉開領先優勢。

至於作客的曼聯上周中被水晶宮0:0摸和後，現時已落後曼城14分，今仗再有任何閃失的話，就連爭奪前四席位亦會陷入困境。曼聯近期陷入入球荒，連續三場無波入，拉舒福特及安東尼馬迪爾等鋒將的表現備受批評。再者，中場核心的般奴費南迪斯（B費）近期因征戰過於頻密狀態下滑，對紅魔全隊影響甚大。而門將位置因迪基亞弄瓦之喜，正選將由甸恩軒達臣取代。

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