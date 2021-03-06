周六德甲，拜仁慕尼黑主場鬥多蒙特，多蒙特雖有挪威前鋒艾寧夏蘭特9分鐘梅開二度領先至2:0，但拜仁上半場就有羅拔利雲度夫斯基連入兩球追成平手，下半場尾段拜仁更2分鐘連入2球，最終拜仁以4:2反勝多蒙特全取3分。

由於較早前RB萊比錫作客以三球大勝弗賴堡壓過拜仁升上榜首，令拜仁賽前成為「二哥」。今仗主隊拜仁的陣客亦較完整，前場有羅拔利雲度夫斯基拍住湯馬士梅拿，利萊辛尼和京士利高文兩隻快翼支援；而多蒙特的查頓辛祖因傷缺陣，前場入球重任就交給挪威前鋒艾寧夏蘭特。

甫開場，多蒙特就反客為主壓上搶迫，結果1分多鐘，夏蘭特禁區頂左腳施射，皮球省中謝路美保定稍稍改變方向入網，為多仔射成1:0。9分鐘，多蒙特一次轉守為攻，安利簡恩轉邊直線交線左路的尼高舒侯斯，再交給杜根夏薩特傳中，禁區的夏蘭特射成2:0。

有兩球領物優勢的多仔其後明顯縮後，拜仁亦開始入局，多次由左右兩邊製造攻勢，但多次的傳中都被多仔球員封阻，19分鐘，哥列斯卡禁區內接應長傳，再用心口傳給利雲度夫斯基，後者的勁射僅僅網側。終在26分鐘，利萊辛尼右路擺脫對手後傳中，利雲度夫斯基門前輕鬆接射入網。

41分鐘，高文禁區內明顯被達侯特侵犯踢中，球證到場邊查看VAR片段，最終拜仁獲判12碼，利雲度夫斯基一射中鵠，聯賽入球達30球，亦為球隊半場追成2:2。

換邊後7分鐘，夏蘭特在一次反擊中被保定踩中受傷，雖然其後繼續比賽，但60分鐘亦退下火線，他在場邊接受治理，更被影到腳部有被鞋釘踩損的傷口。70分鐘，保定有一次防守時拉傷大腿倒地，表情痛苦，最終要退下火線。其後，拜仁繼續搶攻，後備入替的基拿比射門省中人改善方向亦被馬雲希斯救出；81分鐘歷，卡斯蘇尼的角球攻門亦柱邊出界。

88分鐘，梅拿禁區左腳射門被擋，哥列斯卡第一時間撞射為拜仁反超成3:2；2分鐘後，拜仁一次反擊機會，艾方素戴維斯，傳給利雲度夫斯基射成4:2，助球隊反勝對手全取3分，反壓萊比錫坐回一哥位置。

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