周六英超，阿士東維拉主場鬥狼隊，上半場主隊維拉佔優，但先後有奧尼屈堅斯和安斯干沙中楣錯失入球機會，下半場到狼隊的高亞迪中柱和路曼沙斯空門不入，最終雙方打成0:0，各得一分。

今仗維拉繼續有基亞利殊缺陣，冬季新兵辛臣今仗曾正選上陣；而狼隊就派出正前鋒韋利安荷西擔正，並與兩位快翼柏度尼圖和艾達馬查奧爾合作攻堅。維拉是上半場形勢佔優，踢法進取主動，開賽僅3分鐘，奧尼屈堅斯禁區頂右腳勁射，皮球中楣彈出，已經是這位英格蘭前鋒今季第7次中柱或中楣 ；15分鐘，維拉左路傳中，中堅安斯干沙控定後右腳施射再一次中楣。至於狼隊上半場中場多次傳球失誤，多靠球員的個人速度運球上前場，可惜未能製造具威脅的入球，雙方上半場8次射門全部不中目標，雙方半場打成0:0。

換邊後3分鐘，狼隊有次黃金機會，維拉角球被解圍，柏度尼圖單人由後場帶球上前，殺入禁區後右腳勁射被撲出。57分鐘，狼隊角球開短，柏度尼圖左腳傳中，尾柱的高亞迪先頂中柱，門前的路曼沙斯卻「執雞」變解圍，錯失大好入球機會。76分鐘，狼隊罰球機會，韋利安荷西禁區頂射門「撻Q」變傳送，高亞迪轉身接應後射門被達米安馬天尼斯救出。

補時階段，維拉亦有黃金機會，屈堅斯禁區內左腳射門被狼隊球員門前擋出，安斯干沙的補射亦未能改寫比分，最終雙方打成0:0，各得一分。

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