周日英超大戰曼市打吡，榜首的曼城在主場迎戰次席的曼聯。雖說是榜首大戰但兩隊目前積分差距已甚大，藍月亮於各項賽事已錄得21場連勝，賽前領先紅魔鬼多達14分，只要曼城再取下今場「六分波」戰役，大有機會問鼎今屆英超冠軍。反觀曼聯今仗可謂有心無力，今季七戰Big 6球隊未嘗一勝，亦在近三仗更無法取得入球，今仗勢陷捱打局面，曼城是役讓一球宜捧上盤。

曼城自去年12月中起至今已連贏21場，可謂遇神殺神、遇佛殺佛，這一波連勝紀錄之中先後對過其餘五支Big 6球隊，當中包括英聯盃4:1勝阿仙奴後、英超3:1勝車路士、英聯盃2:0勝曼聯、英超4:1勝利物浦、英超3:0勝熱刺、再在英超1:0小勝阿仙奴。這6場比賽中多達5場是淨勝對手2球或以上，足證曼城的實力超班，比起對弱隊白禮頓、錫菲聯等小勝一球，在Big 6球隊互撼中，曼城明顯會多加兩錢肉緊。

哥帥料再用無鋒陣

事實上，上仗擊敗狼隊後，曼城領隊哥迪奧拿已點名提及曼聯，目標非常明確，甚至視今仗為今季英超最重要一役，事關今仗是「超級六分波」兼打吡大戰，曼城為英超冠軍之餘還為了面子，肯定希望贏到盡。目前曼城一隊中只有尼敦阿基一名傷兵，就算射手阿古路今屆受傷患困擾長居後備，但其餘球員在近期連勝中已顯示火熱狀態，其中加比爾捷西斯上仗鬥狼隊亦梅開二度，就算哥迪奧拿今仗選擇大戰所習慣起用的無鋒陣，無論史達寧、馬列斯、奇雲迪布尼、根度簡，甚至後衞祖奧簡斯路或一對中堅魯賓戴亞斯及史東斯，均曾在今季破關，入球點非常分散，令人防不勝防。

反觀作客的曼聯近期嚴重啞火，已經連續三場無法取得入球，當中正箭頭位置問題最大，卡雲尼剛傷癒狀態未起，安東尼馬迪爾狀態持續低沉，今仗亦因傷上陣成疑。早前0:0悶和車路士的戰役中，領隊蘇斯克查起用身形單薄、今季只入一球的格連活特，效果亦未如理想，結果連帶拉舒福特、般奴費南迪斯等人亦狀態下滑，今仗難以攻破這21場只失8球、全英超防守最強的曼城。

紅魔今季鬥Big 6不勝

曼聯今季七戰Big 6球隊全數不勝，予人遇強變弱的感覺，賽前領隊蘇斯克查甚至早已投降，揚言該隊只為爭奪前四而非英超冠軍，料今仗排陣會相當保守，繼續奉行今季踢大戰以一分為目標的策略，勢任由曼城進攻。曼城的攻力，比起曼聯前仗守和的車路士高一個檔次，加上鬥心上曼城更勝一籌，而且曼城上仗領先一球後，一度被狼隊追平，到末段幾經辛苦才連入三球，哥帥今仗勢要求曼城球員保持警覺，兼盡量將比分拉開，料主場出擊讓一球的曼城可順利開出上盤。

文：尊嘉

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