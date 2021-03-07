上周三曼聯作客0:0悶和水晶宮的賽事，比賽期間隊長哈利馬古尼與前鋒拉舒福特疑內訌，二人均以粗口在場上互罵。最近馬古尼接受英國《太陽報》訪問時，卻解釋球員們在場上互相提點是好事，直指二人並沒有心病。

馬古尼表示：「如果我們想贏得冠軍和獎盃，我們就需要有領導者，我們開始明白這一點，所以我們經常在場上發聲，聽球員們說我們在英超中是最大聲的。」

「我們在談正確的心態，當你在比賽中開聲溝通，這可以讓你保持專注及幫助團結球隊。你們發現這些對罵是由於球場內沒有球迷，但其實我們經常在賽事中互相對罵，我完全尊重拉舒福特，他也完全尊重我的，他總是為球隊著想而我也是。」

「這證明了我們向正確的方向發展，我們充滿熱情，我們亦會感到沮喪，我們亦想勝出比賽，我們對球會及球會都展示出熱情。」

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