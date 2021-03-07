周日於將軍澳運動場上演港超聯獨腳戲，由理文主場迎戰愉園，這場剛好是「消失的菁英盃四強」戲碼，兩隊最終在900名球迷面前以0:0悶和，理文賽後指會堅持拒戰菁英盃四強「補賽」。

足總董事會上周五決定，早前欠交保險費的天水圍飛馬與愉園上訴成功，兩隊除了即時可繼續比賽後，早前愉園因未交保險費而取消的菁英盃四強理文對愉園亦會補賽。理文早在判決前已反對補賽，剛好董事會裁決後兩隊即在今日的聯賽交手，令今仗成話題之戰。

理文有射手尼迪利掛靴，今仗以金承龍掛帥，初段控球較多，但只有亞哥斯達的射門較具威脅；愉園有主力米基爾受傷，以反擊製造攻勢。兩隊射門不多，但節奏明快，上半場中段埋身鏡頭多，林衍廷與列斯奧曾有小衝突。最終兩隊以0:0賽和，各得一分。

理文行政經理周文健賽後代表球會表示，不會出戰菁英盃四強：「足總今次辦事效率很高，昨日（上周六）已發電郵通知，甚至有專人致電提醒我查電郵。球會不會『彈弓手』，不會踢。」他表示，最終判決理文以0:3落敗和罰款等都會接受，「接受，我們按規矩行事。」

問及罰則如何時，周回答：「要查賽事章則。」身旁的陳曉明就指：「雖然賽事章則也未必是最後決定。」周文健指，已向球員交待這個決定，並表示：「公道自在人心。」

愉園主教練鮑家耀就指：「作為教練及球員，當然希望比賽，其他事情我不能控制。」他又指今仗缺米基爾的情況下火力欠奉，但防守做得好。

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