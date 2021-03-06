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18年前，基斯坦奴朗拿度（C朗）展開成「魔」之路，注定曼徹斯特從此與葡萄牙結下緣份。本周日的曼市打吡就洋溢着葡國風味，兩軍各有葡萄牙球員「孭飛」；藍月的「葡國三寶」越踢越合拍，但曼聯的般奴費南迪斯（B費）堪稱新一代「魔」術師，在這場要替球隊追分的大戰，期望再拿出力挽狂瀾的勇氣，向對面的同胞宣示絕不投降。

文：盧卡東尼

曼市近年大吹「葡國風」，市內兩大勁旅曼城與曼聯，都各自吸納葡國的精英分子。曼城近4年有3位葡兵來投，先後是中場貝拿度施華（B施華）、閘位的祖奧簡斯路及今季迅速成為隊內後防領袖的魯賓戴亞斯，一下子令本身與葡國無甚淵源的這支球隊，突然有了密不可分的關係；曼聯則在去年1月，覓得B費這位可能是後費格遜時代最成功的收購，傳射了得，替踢法越來越沉悶的紅魔注入技術及創造力。看着這座城市如今葡人當道，大家不禁想起C朗，是他為一班後輩同胞鋪好路，才讓曼市球迷對來自伊比利亞半島的「產物」更受落。

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B費成C朗後最成功魔將

作為英超史上首位空降曼徹斯特的葡萄牙球員，C朗效力曼聯的六年，從一個出道時只顧插花的黃毛小子，變成華實兼備、世人讚嘆的球王，而C朗的成功，令魔迷盼望有下一個葡國的天之驕子來臨。C朗後本有拿尼，可惜成長得不夠璀璨，結果一等就是C朗離開後的10年。當年25歲的B費一樣來自士砵亭，來到後場場交足貨，彷彿不需適應期般，迅速掌握英超節奏及融入紅魔體系，至今上陣41場英超比賽，貢獻23個入球及17次助攻（見附表），短短1年多已4奪每月英超最佳球員。

B費當日入「魔」時，直言是受C朗的啟發及鼓勵而選擇曼聯：「他告訴我很多曼聯的東西，而且也說到自己在這裏展開足球夢想，然後變成一名好球員。在很多球員眼中，他是模範，大家都想學習他的勤奮精神。」然而不只B費，曼城的「葡國三寶」也一樣受C朗影響，雖說哥迪奧拿掌軍後開始「葡化」工程，但貝拿度施華在2017年過檔曼城時，就稱C朗有份建議他去曼市，而祖奧簡斯路入「城」前更與C朗同在祖雲達斯效力，2019年夏天與丹尼路雷斯互換東家，同樣有聽前輩的意見。

在哥迪奧拿手下，強如阿古路甚至如日方中的奇雲迪布尼，都可能因表現欠佳被貶，而這班曼城的「葡萄牙幫」，也在良性競爭中才捱出頭。好像B施華，首季加盟多列後備，至第二季藉迪布尼受傷才獲得更多擔正機會，成為曼城該季蟬聯英超不可或缺的一員，但上季表現又未如預期，多次被哥帥棄用，然後來到今季再現發揮定，正選地位又變得牢固。

戴亞斯變身高柏尼接班人

約2周前對慕遜加柏的歐聯16強首回合，B施華就先用頭槌建功，隨後再頭槌二傳加比爾捷西斯奠定2:0勝局，但賽後被選為全場最佳球員卻是祖奧簡斯路，皆因兩個入球都是來自他在左路的長傳輸送。比起B施華，這位可同時勝任左右兩閘的26歲球員，融入球隊的過程相對更困難，上季平均上陣時間甚少，至今季才派上用場，更成哥帥陣式下其中一個進攻發起點，被形容踢閘卻像踢中場一樣。在防反戰術時，他的運球及傳送都非常奏效，現在已變成哥帥最信賴的閘位球員。要說到在曼城最順風順水的葡國球員，就非魯賓戴亞斯莫屬，被視為高柏尼接班人，今季24場正選中，曼城有14場保持清白之身，更難能可貴是他激活了本被哥帥打算放棄的史東斯，二人如今成為曼城的最強中堅組合。

事實上，曼市的「葡化」已延伸至踢過葡超的球員，在這兩支球隊也特別受重用。好像曼聯的瑞典中堅域陀連迪路夫、巴西左閘阿歷士迪尼斯及塞爾維亞老將尼曼查馬迪，都在葡超浸淫過，而曼城的巴西門將艾達臣摩拉斯就與隊內的「葡國三寶」一樣，都是從賓菲加來投，默契自然已存在。英超的歷史洪流中，法國與西班牙球員在不同時期都做過外援第一幫，或者未來數年，由曼市捲起的葡國風會慢慢主宰英超。